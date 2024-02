VIDEO – Bologna-Fiorentina 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Fiorentina, recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



AGGANCIO CHAMPIONS LEAGUE – Bologna-Fiorentina 2-0 nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. Il Bologna riprende l’Atalanta al quarto posto in classifica, con un’altra super prestazione. Contro la Fiorentina bastano dodici minuti ai felsinei per andare in vantaggio. Su spettacolare cambio gioco di Lewis Ferguson sulla destra Riccardo Orsolini rientra sul sinistro a saltare un avversario e conclude sul palo lontano. Lo stesso Orsolini, in chiusura di primo tempo, batte una punizione che entra direttamente in porta ma il suo compagno Stefan Posch glielo “annulla”. Questo perché, dopo aver visto le immagini al monitor, l’arbitro intende come il difensore (sfiorando il pallone) abbia influito in millimetrico fuorigioco sul tentativo di parata di Pietro Terracciano. A inizio ripresa Joshua Zirkzee va vicino al raddoppio, con una conclusione fuori di poco. Per lui non è una serata eccezionale, ma all’88’ lascia il posto a Jens Odgaard che tempo sette minuti e raddoppia infilando in rete un cross sul secondo palo di Charalampos Lykogiannis. Due partite e due gol col Bologna: impatto eccezionale dell’ex Inter al suo ritorno in Italia.

BOLOGNA-FIORENTINA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Bologna-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.