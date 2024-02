Julio César: «Bayern-Inter? Che errore mio! Poi una gran cosa»

Stasera il Bayern Monaco ha perso 1-0 all’Olimpico contro la Lazio. L’ex portiere dell’Inter Julio César, durante Highlights Show su Amazon Prime Video, ricorda quando era stato lui a battere i bavaresi in Champions League.

IL RICORDO – Julio César in carriera contro il Bayern Monaco ha vinto la Champions League e ottenuto, sempre con l’Inter, l’ultima vittoria di un’italiana sui bavaresi prima di stasera. Il suo racconto: «Sono due partite che mi ricordano dei bei momenti, ma anche dei momenti così così. L’errore? Mi ricordo bene, avevo fatto una cagata (ride, ndr). Ma voglio ricordare che all’andata 0-1 per loro, ne avevo fatta una al 90′. Vincevamo 0-1, poi avevamo pareggiato. Menomale che alla fine siamo riusciti a superare il turno, con una grandissima prestazione mia. Subito dopo uno sbaglio, che poteva compromettere la qualificazione, sono riuscito a mantenere in campo con la mentalità giusta. E sono riuscito ad aiutare la squadra, che però aveva una grande personalità: avevamo vinto la Champions League un anno prima, c’era Leonardo come allenatore giovane. Battere loro lì, su quel campo difficile, è sempre molto bello».

L’ATTUALITÀ – Dopo il ricordo di Bayern Monaco-Inter, Julio César va sulla doppia sfida contro l’Atlético Madrid: «Inter favorita? Per il calcio che stanno giocando una percentuale molto alta di passaggio del turno. Chi è più forte? Il Manchester City è chiaro, perché anche loro hanno avuto l’opportunità di giocare una finale e vincerla. L’Inter non ha saputo approfittare delle situazioni da gol chiare che ha avuto, ma dopo quella partita lì ha cominciato a pensare quanto avesse fatto bene. Penso abbia portato quella fiducia in più, stanno giocando veramente un calcio molto bello da vedere. E questo è importante».