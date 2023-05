VIDEO – Roma-Inter, l’ultimo precedente: tris con gol dell’ex

Prosegue la marcia di avvicinamento a Roma-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 18.00 contro i giallorossi allo stadio Olimpico. Nel video l’ultimo precedente giocato in casa dei capitolini: una netta vittoria per 0-3.

GOL DELL’EX – Mancano circa 24 ore a Roma-Inter, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate allo stadio Olimpico, il 4 dicembre 2021, è arrivata una vittoria per 0-3 in favore dei nerazzurri. Una partita che si mette bene già nel primo quarto d’ora, quando Hakan Calhanoglu porta in vantaggio la squadra inventandosi un gol direttamente da calcio d’angolo. Al 24′ è sempre il turco protagonista, con l’assist che propizia il più classico dei gol degli ex, ovvero quello segnato da Edin Dzeko per lo 0-2. Nel finale di primo tempo arriva anche il sigillo che chiude la partita, con un assist perfetto di Alessandro Bastoni da sinistra per il colpo di testa in tuffo di Denzel Dumfries.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2021-2022 a Roma, dall’account YouTube della Lega Serie A.