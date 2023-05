Mangiante: «Inter ha attacco migliore. Roma ora incerottata»

Si avvicina il momento di Roma-Inter, lo scontro diretto valido per il quarto posto in campionato. Angelo Mangiante apre al match in questo modo su Sky Sport.

CONFERME – Angelo Mangiante la pensa come José Mourinho e lo spiega: «L’Inter ha dimostrato di avere un attacco migliore, profondo e prolifico. 15 gol in più e la possibilità di alternare Lukaku e Correa domani, tenendo per l’ultima mezz’ora Dzeko o Lautaro Martinez tanto per intenderci. In questo momento la Roma ha solo Abraham, Belotti e El Shaarawy sono infortunati e Dybala è a mezzo servizio. Questo può fare la differenza, anche a centrocampo. Il reparto nell’Inter è il vero motore della squadra, i giallorossi hanno Bove e Matic e sono costretti a arretrare Cristante perché mancano i difensori: Smalling, il suo sostituto Llorente e Kumbulla. La Roma è incerottata e Mourinho deve inventarsi qualcosa».