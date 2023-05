Roma, lo stato di forma in vista dell’Inter: crollo in Serie A

La Roma si prepara a ospitare l’Inter allo stadio Olimpico, per l’importantissima sfida di Serie A con vista sulla prossima Champions League. Andiamo ad analizzare lo stato di forma dei giallorossi, con un crollo nelle ultime di campionato.

STATO DI FORMA – Nelle ultime cinque gare disputate in stagione, la Roma – che domani ospiterà l’Inter allo stadio Olimpico nel trentaquattresimo turno di Serie A – ha avuto un calo in campionato. Dopo il 3-0 in casa contro l’Udinese risalente al 16 aprile, la squadra di José Mourinho non ha infatti più vinto. Tolta la partita seguente, quella contro il Feyenoord in Europa League, vinta per 4-1 dopo i tempi supplementari, in Italia sono arrivate poi la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta e i due pareggi contro Milan (1-1 in pieno recupero) e Monza (1-1). L’Inter non deve però farsi ingannare, perché la Roma resta una squadra pericolosissima specialmente in casa. E in uno scontro decisamente importante in vista della prossima UEFA Champions League.