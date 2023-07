VIDEO – Lukaku ‘diserta’ il raduno del Chelsea per l’Inter! La posizione

Lukaku vuole l’Inter, che a sua volta vuole riprenderlo. C’è però da convincere il Chelsea, che se non altro non ha preteso che il centravanti belga si presentasse al raduno. Ecco il video con la ricostruzione del giornalista Di Marzio su Sky Sport.

ORE DI ATTESA – C’è da capire quando il Chelsea darà il via libera per Romelu Lukaku. L’offerta dell’Inter non soddisfa ancora i londinesi, che vogliono un ulteriore rilancio. A favore della trattativa c’è però il fatto che il centravanti non si è dovuto presentare al raduno dei Blues, segnale di come sia in uscita.

Questo il punto da parte di Di Marzio, nel video di Sky Sport.