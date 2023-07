Pruzzo: «Lukaku, l’Inter rischia col Chelsea e l’Arabia Saudita»

A Pruzzo non piace particolarmente l’inserimento dei club dell’Arabia Saudita per i giocatori di spicco. Fra questi anche Lukaku, per il quale si è segnalata un’offerta rifiutata. Su Radio Radio, l’ex attaccante indica i rischi nella trattativa fra Inter e Chelsea.

OFFERTA DA ALZARE – Roberto Pruzzo non è convinto delle cifre: «È strano che non abbiano alzato il prezzo quelli del Chelsea. Nel senso: a questo punto, essendoci le interferenze dall’Arabia Saudita, se l’Inter vuole comprare Romelu Lukaku deve pagare di più. Questo è un dato negativo, una società come l’Inter che è molto interessata a Lukaku si potrebbe trovare davanti il Chelsea che dice “Il prezzo è questo, se lo vuoi te lo prendi altrimenti lo costringo ad andare in Arabia Saudita”».