VIDEO – Di Marzio sul mercato dell’Inter: le opzioni per gennaio

L’Inter non ha particolari slot in rosa, tanto che Agoumé e Sensi sono rimasti in lista UEFA. In vista del mercato di gennaio Di Marzio spiega cosa può fare la società: il video del suo intervento a Sky Sport 24.

MOVIMENTI COMUNQUE – Può essere un gennaio ricco per l’Inter a livello di mercato. Questo nonostante non ci siano necessità immediate a livello di rosa, salvo opportunità o infortunati. Gianluca Di Marzio fa il punto, segnalando come durante la sessione invernale la società si muoverà lo stesso. E c’è un nome, in ottica parametri zero, da tenere in considerazione per l’Inter nei prossimi mesi.

Questo il video con l’intervento di Di Marzio a Sky Sport 24.

