Vidal risponde alle critiche: «I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno!»

Vidal negli ultimi giorni è molto attivo. Più fuori dal campo che sul rettangolo di gioco. Il centrocampista cileno, particolarmente criticato nelle ultime uscite in maglia Inter, risponde a modo suo alle polemiche

VINCITORI E VINTI – Ad Arturo Vidal interessa molto il pensiero degli altri. E di certo non perde tempo a farsi “nemici” fuori dal campo. Alle critiche piovute per le sue ultime prestazioni con la maglia dell’Inter stavolta risponde con una frase: “I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno!”.

Los ganadores hacen lo que los perdedores no!!!🤫💪🏽🔥 🤴🏽😜 pic.twitter.com/BoDajDKT9A — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 2, 2022

Questo il post pubblicato da Vidal attraverso i propri account social, in questo caso Twitter.