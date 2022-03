Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta per Inter-Salernitana: gruppo extra large

Inzaghi proverà a dare una scossa alla sua Inter per evitare un altro passo falso prima del weekend. L’allenatore nerazzurro ritrova la squadra al completo come non mai e questa può rappresentare la svolta

GRUPPO AL COMPLETO – Squadra subito in campo per preparare Inter-Salernitana di campionato. Nella seduta mattutina ad Appiano Gentile l’unica buona notizia per Simone Inzaghi è aver recuperato l’intero gruppo di lavoro. Una notizia rara in questa stagione. Alla rosa della Prima Squadra si sono uniti anche alcuni giovani dell’Inter Under-19, impegnati nel Campionato Primavera 1 ma con un occhio sulla Serie A, che rappresenta il sogno di tutti i giovani. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta in vista della partita di venerdì sera. Anche per questo è prevista più di una rotazione nella formazione iniziale dell’Inter (vedi focus). Probabilmente l’unica certezza obbligata si chiama Nicolò Barella, ancora squalificato in Champions League e quindi inutilizzabile a Liverpool. Il classe ’97 scuola Cagliari è in un periodo negativo ma Inzaghi non ha motivo di lasciarlo in panchina contro la Salernitana. A rifiatare saranno altri, quindi.