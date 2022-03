Caicedo, così Blasquez (dirigente Genoa): «Non era contento di stare qui»

Caicedo si è trasferito dal Genoa all’Inter nella sessione invernale di calciomercato. Andres Blasquez, dirigente del Grifone, ha descritto la breve avventura dell’ecuadoregno a Genova

NON CONTENTO − Blasquez ha parlato anche del giocatore, ora all’Inter: «Io credo che la vecchia proprietà abbia voluto portare giocatori importanti, ma forse troppo costosi. Lo ha fatto per creare una squadra esperta per fare un buon campionato. Si pensi a Nikola Maksimovic: ha fatto bene quando ha giocato. Felipe Caicedo non si è ambientato, non era molto contento di essere qui».

Fonte: Telenord.it