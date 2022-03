Ten Hag: «Onana, anno particolare. Manca poco per rivederlo al top»

Onana, prossimo portiere dell’Inter, è al lavoro per ritrovare la miglior condizione dopo lo stop per doping. L’allenatore dell’Ajax, ten Hag, ne ha parlato in conferenza stampa

VERSO LA MIGLIOR CONDIZIONE − Ten Hag ha risposto anche a qualche domanda sul prossimo portiere dell’Inter: «André Onana? Ha avuto un anno molto particolare. Dopo che gli è stato permesso di allenarsi di nuovo, ha potuto ritrovare feeling con il campo grazie all’Ajax Young. Quando Maarten Stekelenburg si è infortunato, lo abbiamo riportato in gruppo. Successivamente ha giocato alcune partite per noi ed è andato in Coppa d’Africa. Adesso sta ritrovando pian piano la sua miglior condizione. Sono sicuro che in un futuro non troppo lontano potremmo rivedere il vecchio Onana».

Fonte: ajax.nl