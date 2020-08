Lautaro Martinez, gioia dopo la vittoria in Atalanta-Inter: le sue parole

Anche Lautaro Martinez, come molti dei suoi compagni di squadra, ha affidato ai suoi canali social i commenti per la vittoria in Atalanta-Inter, partita che ha sancito il secondo posto in classifica per i nerazzurri.

COMMENTO – Partito da titolare dopo il gol contro il Napoli segnato da subentrato, Lautaro Martinez ha dimostrato tutta la sua grinta e la sua voglia di fare anche in Atalanta-Inter. Al termine della sfida, vinta per 0-2 con le reti di Danilo D’Ambrosio e Ashley Young, l’attaccante argentino ha mandato un messaggio attraverso i suoi canali social. “Forza Inter!”, due semplici parole che fanno capire l’attaccamento del calciatore alla maglia nerazzurra. Un messaggio anche per chi, da Barcellona, forse ha dato troppo prematuramente per fatto il suo passaggio in Spagna.