Conte conferma la sua scelta: Gagliardini se disponibile sempre titolare

Gagliardini ha giocato da titolare anche l’ultima giornata. In Atalanta-Inter il centrocampista ha ripagato la fiducia di Conte con una gara solida soprattutto in fase difensiva.

RITORNO DA TITOLARE – Napoli ha dovuto saltarla per squalifica. Ma contro l’Atalanta Conte non ha resistito ancora. Confermando con grande coerenza le sue scelte post Covid. In particolare una: Gagliardini titolare a centrocampo. Solo la somma di ammonizioni ha tolto il bergamasco dal campo, una volta. Appena tornato a disposizione è tornato a giocare. Dal primo minuto.

CHE PARTITA IN DIFESA – Conte ha confermato la sua fiducia assoluta in Gagliardini. Che dal canto suo ha ricambiato con una prestazione solida. In particolare in fase di non possesso. Il numero 5 è stato prezioso a coprire sulla trequarti, con grande attenzione agli inserimenti dei giocatori avversari. E anche a portare il pressing offensivo, raramente efficace come oggi. I 9 recuperi sono il secondo miglior dato della squadra, mentre per km percorsi è primo con 12,882. Aggiunge 5 tackle, migliore dell’Inter, e 3 intercetti. Da ex il bergamasco ha messo in campo il meglio.