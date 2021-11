Inter, via alle votazioni del miglior gol di agosto/settembre: i nominati

Si aprono le votazioni per il miglior gol del periodo agosto/settembre tra Inter Prima Squadra, Inter Women e Primavera. Di seguito i candidati.

MIGLIOR GOL – Si aprono le votazioni per il miglior gol del periodo agosto/settembre. Non solo l’Inter Prima Squadra coinvolta nel sondaggio, ma anche la squadra Femminile e la Primavera. Sono ben dieci i candidati tra cui scegliere.

⚽️ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Prima Squadra, Inter Women e Primavera: vota qui il gol del mese di agosto/settembre! 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 25, 2021

LISTA – Di seguito la lista dei gol dell’Inter tra agosto e settembre, che si potranno votare: il primo gol in nerazzurro di Cahlanoglu nel debutto contro il Genoa, la rete di Correa contro il Verona, il gol di Gloria Marinelli in Napoli-Inter 0-3. E ancora: il gol al volo di Carboni in Inter-Atalanta Primavera, la rete di testa di Skriniar e quella da fondo campo di Dzeko contro il Bologna, la punizione di Dimarco contro la Sampdoria, la rovesciata di Nunziatini in Youth League al Real Madrid, il sigillo di Casadei col Bologna e infine il bellissimo gol al volo di Lautaro contro l’Atalanta. Come fare a votare? Cliccando QUI.