Trubin: «Gol Lautaro Martinez? Giusto annullare. Dovevamo fare meglio»

Anatoliy Trubin ha parlato a Shakhtar News della partita persa ieri per 2-0 contro l’Inter. L’estremo difensore della squadra ucraina ha detto la sua sulla prestazione e anche sul gol annullato a Lautaro Martinez.

DIFFICOLTÀ – Secondo Trubin sono state diverse le difficoltà per lo Shakhtar Donetsk contro l’Inter: «Non siamo riusciti ad arginare il loro pressing, concedendo così tante occasioni pericolose vicino alla nostra porta. Anche sul due a zero abbiamo avuto delle opportunità, se avessimo segnato avremmo potuto riaprire la partita e prenderci il risultato che ci serviva. Ma non ci siamo riusciti. Non credo di aver giocato meglio degli altri. Abbiamo tutti fatto il nostro dovere, semplicemente le parate si ricordano più facilmente. Ma in tante situazioni i difensori e i centrocampisti hanno fatto tante piccole ma importanti cose per la squadra».

GOL ANNULLATO – Trubin ha poi commentato la decisione di annullare la rete di Lautaro Martinez: «Credo che sul gol annullato, Lautaro Martinez abbia spinto Matviyenko. Inoltre gli arbitri hanno il VAR, quindi sono convinto che l’arbitro abbia giustamente invalidato il gol. Lo ha fatto subito e noi siamo subito ripartiti a giocare. Contro l’Inter abbiamo fatto tre 0-0 di fila e ieri ci serviva una vittoria. Per questo in certi momenti abbiamo rischiato qualcosa in più. Siamo tutti arrabbiati, potevamo fare meglio tutti quanti».