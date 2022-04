Inter Campus, attività fisica per un futuro sostenibile e di pace

L’Inter prepara la sfida contro il Verona. I nerazzurri devono assolutamente dar seguito alla pesante vittoria contro la Juventus. Intanto, Inter Campus, celebra la giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace.

ATTIVITA’ – L’Inter Campus lavora da sempre per il mondo e per aiutare chi ha meno possibilità. Poco fa è stato pubblicato un post sui social dove si celebra la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Ecco il contenuto. «Oggi è la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Inter celebra l’attività fisica in tutte le sue forme, come uno strumento fondamentale a garantire un futuro sostenibile e di pace per tutti, in particolare per i bambini e le nuove generazioni. Il ruolo dello sport nella difesa e promozione dei Diritti Umani, è riconosciuto dalle Nazioni Unite e dal Comitato Olimpico Internazionale. Il tema di quest’anno è la lotta al Cambiamento Climatico, su cui ognuno ha la responsabilità per un domani a emissioni zero».