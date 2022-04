Inter, ricordi il Verona? Una cosa non è cambiata da Di Francesco a Tudor

L’Inter sabato affronta il Verona per dar seguito alla pesante vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Vincere permetterebbe di rimane in corsa per lo scudetto. Ma occhio ai gialloblu. Rispetto all’andata è tutt’altra squadra ma in una cosa sono simili.

CAMBIAMENTO – Il Verona ha svoltato la sua stagione accogliendo in panchina Igor Tudor e lasciando a casa Eusebio Di Francesco. Una cosa però è simile tra i due Verona di questa stagione e l’Inter lo ha vissuto direttamente sulla propria pelle. All’andata la partita è stata vinta 3-1 dai nerazzurri grazie a Correa (doppietta) ma la squadra di Inzaghi è andata sotto per un errore di Handanovic in impostazione causato anche dal pressing altissimo del Verona. Ecco, questa nota tattica non deve passare inosservata perché anche il Verona di Tudor gioca in maniera aggressiva e volta all’attacco. Dunque l’errore da non ripetere sarà questo. L’approccio alla gara sarà fondamentale: il Verona di fatto non ha nulla da perdere e viene a San Siro per ben figurare. Il suo modo di giocare alto e pressare tutti dovrà essere arginato, magari con dei lanci sugli esterni o direttamente su Dzeko mettendo in conto che Brozovic sarà marcato a vista d’occhio.