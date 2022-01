FOTO – Zhang ad Appiano: cena con i dirigenti dell’Inter e Inzaghi

Zhang è tornato ad Appiano Gentile, per la prima volta in questo 2022 (vedi articolo). Il presidente dell’Inter, in Italia da ieri, ha cenato con i dirigenti e con Inzaghi, come testimoniato dalle foto pubblicate dal club.

IL RITORNO – “Dopo l’arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Lazio per incontrare il tecnico Simone Inzaghi, il suo staff e tutta la squadra. Il presidente nerazzurro ha poi cenato presso la Club House insieme al top management”.

Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone Inzaghi, lo staff tecnico e la squadra alla vigilia di #InterLazio 🤝 ⚫🔵 📷 Tutte le foto 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 8, 2022

Ecco anche le foto della presenza di Zhang alla Pinetina, pubblicate dall’account ufficiale Twitter della società.