FOTO – Vidal con Sanchez: «Forza Inter e Cile. Siamo più forti che mai»

Arturo Vidal ha pubblicato un post sui social network in cui ci sono 2 foto in cui appare con Alexis Sanchez, compagno di squadra nell’Inter e in Nazionale del Cile.

FOTO – Arturo Vidal ha condiviso un contenuto tramite il proprio profilo Instagram. All’interno di questo post appaiono 2 immagini provenienti dal Centro Sportivo Suning. In entrambe insieme al centrocampista è presente il compagno di squadra nell’Inter e nella Nazionale del Cile, Alexis Sanchez. A seguire il messaggio scritto nella didascalia. “Sempre preparati con il mio Frate Sanchez 🔥💪🏽 per tutto quello che verrà… forza Inter 🖤💙 e forza Cile 🇨🇱… siamo più forti che mai… 💪🏽🇨🇱🇮🇹👑🔥“.

Fonte: Instagram (@kingarturo23oficial)