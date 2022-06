FOTO – Skriniar si gode le vacanze in famiglia in attesa di chiarire il futuro

Skriniar è in vacanza con la famiglia, in attesa di conoscere il suo futuro (QUI le ultime). Il difensore slovacco potrebbe essere il grande sacrificio dell’Inter che ha bisogno di cedere per rientrare in determinati parametri economici

FUTURO INCERTO – Milan Skriniar è molto vicino al PSG che sta trattando con l’Inter, pronta a sacrificare il suo leader difensivo per fare cassa e rientrare nei parametri economici dettati dalla proprietà. Il club parigini ha inizialmente offerto 60 milioni più una contropartita, offerta rispedita al mittente dal club nerazzurro che ne chiede almeno 80. Il rilancio, secondo gli ultimi rumors, è atteso a giorni con il facoltoso Nasser Al-Khelaïfi pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 70 milioni. Intanto Skriniar si gode le vacanze in famiglia, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram.

Il futuro può aspettare, adesso solo relax.