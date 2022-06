Osimhen: «Infortunio con l’Inter un’esperienza pre-morte! In ospedale…»

Osimhen torna a parlare del terribile infortunio subito contro l’Inter in uno scontro con Skriniar. L’attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Wazobia FM, come riportato anche da corrieredellosport.it, la definisce un’esperienza pre-morte

MOMENTI DRAMMATICI – Victor Osimhen non può dimenticare il terribile infortunio subito contro l’Inter, in uno scontro con Milan Skriniar. L’attaccante del Napoli la definisce quasi un’esperienza pre-morte: «È stata quasi un’esperienza pre-morte. Solo io posso spiegare come mi sono sentito in quel momento. All’arrivo in ospedale ho detto al chirurgo che nel giro di due settimane sarei tornato in campo, invece ero pieno di fratture che mi hanno dovuto riparare dall’interno. Ho qualcosa come 18 viti sulla mascella. Per giorni non sono riuscito a dormire, né a mangiare per via del dolore. Ma ho stretto i denti e lottato dalla voglia che avevo di tornare in campo».