Skriniar-PSG, c’è da capire una cosa! Inter, due profili: solo uno in un caso

RILANCIO O NO? – C’è da capire il discorso legato a Milan Skriniar, c’è sempre il Psg ma la richiesta dell’Inter è parecchio alta. C’è da capire se il club parigino si spingerà oltre questa richiesta perché l’Inter chiede 80 milioni per sedersi al tavolo. Qualora dovessero avvicinarsi a questa cifra allora si prenderebbe in considerazione l’arrivo di Milenkovic e Bremer. Qualora non partisse lo slovacco si andrebbe solo su uno dei due per completare il pacchetto difensivo.