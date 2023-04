FOTO – Skriniar si ricorda dell’Inter e si accoda alla festa: «Bravi»

Skriniar è un mistero e adesso anche in Francia cominciano a interrogarsi sulla sua situazione, visto che non gioca da oltre un mese (vedi articolo). Pochi minuti fa, è tornato a fare i complimenti all’Inter per la qualificazione.

IL NUOVO LAZZARO – C’è anche Milan Skriniar fra i festeggiamenti per l’Inter in semifinale di Champions League. L’ex capitano, prossimo giocatore del PSG (salvo difficoltà mediche), non gioca dal ritorno degli ottavi contro il Porto, ha aspettato un po’ ma alla fine ha fatto i complimenti a quelli che sono ancora i suoi compagni e a quella che è ancora la squadra che lo stipendia.

“Bravi”, il post di Skriniar con una storia su Instagram che riprende quella dell’Inter.