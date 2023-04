Lautaro Martinez si sblocca in Inter-Benfica ed entra in top10

Lautaro Martinez si sblocca in Champions League, firmando il momentaneo 2-1 di Inter-Benfica. Il Toro entra così in una prestigiosa top10 nerazzurra.

MOMENTO CHIAVE – Lautaro Martinez veniva da oltre un mese di astinenza offensiva. L’ultimo gol risaliva al 2-0 di Inter-Lecce del 5 marzo scorso. E ancora peggio va se consideriamo guardiamo alla Champions League. Un solo gol stagionale per il Toro, nel 3-3 col Barcellona al Camp Nou. Sembra quindi una splendida coincidenza che la seconda rete arrivi in un altro 3-3. E anche qui dopo un gol di Nicolò Barella. Stavolta però la rete di Lautaro Martinez è più decisiva, dato che chiude ogni speranza avversaria in Inter-Benfica. E fa entrare il 10 nerazzurro in una prestigiosa classifica.

NUMERO 10 – Quello del momentaneo 2-1 al Benfica non è solo un gol che consegna a Lautaro Martinez il premio di MVP del match. Per il numero 10 dell’Inter è anche la nona rete in Champions League coi nerazzurri. Esattamente lo stesso numero di gol che Romelu Lukaku ha raggiunto segnando all’andata a Lisbona. Quindi anche Lautaro Martinez entra tra i 10 migliori marcatori europei della storia dell’Inter. Raggiungendo l’idolo-mentore Diego Milito, presente ieri a San Siro tra l’altro. Ora quindi solo due argentini si stagliano davanti al Toro in questa speciale classifica. Hernan Crespo a quota 11 gol, e Julio Cruz a 13. Uno stimolo in vista della semifinale contro il Milan?