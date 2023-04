Skriniar, bomba dalla Francia: può saltare tutto col PSG? Il motivo!

Incredibile dalla Francia, Milan Skriniar rischia di non trasferirsi al PSG. Lo slovacco dell’Inter, ancora alle prese col problema alla schiena, preoccupa la società parigina

INCREDIBILE − Nella serata più gloriosa dell’Inter, ecco la clamorosa bomba dalla Francia: tra Skriniar e il PSG può saltare tutto. A rivelarlo il noto quotidiano francese, “Le Parisien“, secondo cui il trasferimento a zero dello slovacco – che a gennaio ha firmato un pre-contratto – dipenderà da una visita medica. Il difensore, attualmente all’Inter, non sta giocando più per un problema di lombosciatalgia. A parte il mini spezzone contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League, datato 14 marzo, Skriniar non gioca una gara da titolare con la Beneamata dal 22 febbraio. Il club parigino, prima di procedere all’acquisto definitivo, vuole vederci chiaro! In caso di clamorosa fumata nera, il difensore potrebbe restare col cerino in mano.