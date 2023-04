Moviola Inter-Benfica: Lautaro Martinez gol annullato, manca un rosso

Inter-Benfica ha avuto Del Cerro Grande come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 e finito 3-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione spagnola, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BENFICA, PRIMO TEMPO – Carlos del Cerro Grande voto 6. Non perfetto ma se la cava. Bisogna aspettare mezz’ora per la prima situazione discussa, scintille fra Francesco Acerbi e l’ex Joao Mario prima di una punizione per il Benfica: risolve senza cartellini. Due minuti dopo chiede più il pubblico che Nicolò Barella una mano di Antonio Silva su una giocata del numero 23 dell’Inter in area, non c’è niente. Al 33′ gol annullato a Lautaro Martinez, per una leggera spinta su Gilberto che poi crolla a terra molto facilmente. Tuttavia la mano sulla schiena è abbastanza evidente ed è comprensibile il fischio. Matteo Darmian tiene in gioco Rafa Silva, che fa l’assist per l’1-1.

MOVIOLA INTER-BENFICA, SECONDO TEMPO – La prima ammonizione dell’incontro (saranno tre, tutte del Benfica) arriva al 49′, Rafa Silva dritto su Henrikh Mkhitaryan sulla fascia sinistra. Proteste nemmeno troppo convinte degli ospiti, quando al 53′ Fredrik Aursnes cade in area su un corner tentando un tiro. Quello con Lautaro Martinez, che fa di tutto per non intervenire e non allungare la gamba, è un semplice contrasto nemmeno troppo cercato: dare rigore sarebbe stato molto eccessivo. Regolari le posizioni sul 2-1, con la grande giocata di Federico Dimarco. Entra Petar Musa e la sua partita potrebbe finire in un minuto: fallaccio su Hakan Calhanoglu, il giallo è anche leggero perché era duro a palla scaricata. A recupero già finito proprio Musa fa il 3-3, Simone Inzaghi ha parlato di fischio precedente (vedi articolo) ma evidentemente non era di Del Cerro Grande.