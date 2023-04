Inter-Benfica 3-3, spettacolo a San Siro… SIAMO IN SEMIFINALE!

Termina sul punteggio di 3-3 Inter-Benfica, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-1 (vedi report)

RIPRESA – Al rientro dagli spogliatoi il Benfica prova a spingere sull’acceleratore per trovare il gol che rimetterebbe tutto in discussione, ma è brava la difesa dell’Inter a tenere botta e a rendere inoffensive le avanzate dei portoghesi. Con lo spiraglio giusto che arriva al minuto 65, quando Dimarco e Mkhitaryan sulla sinistra scambiano ottimamente palla, l’esterno sinistro nerazzurro mette una palla tesa in mezzo su cui Lautaro Martinez si avventa come un rapace d’area di rigore e piazza sotto la traversa il gol del 2-1. È un gol che concede una relativa tranquillità ai nerazzurri, che iniziano a gestire palla minimizzando i rischi.

CHIUSURA DEI GIOCHI – La rete del numero 10 regala la tranquillità necessaria a Simone Inzaghi per togliere i giocatori diffidati (proprio lo stesso Lautaro Martinez, ma anche Edin Dzeko, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni) per non rischiare nulla in vista della semifinale. L’Inter gestisce bene e addirittura al 78′ arriva il gol che chiude la qualificazione: giro palla da destra a sinistra con la sfera che finisce a Correa che, dentro l’area, con una pennellata morbidissima sul secondo palo trova anche il 3-1. A questo punto i nerazzurri staccano però la spina e prima all’84’ rischiano il 3-2 con un erroraccio di Brozovic che porta al palo di David Neres e poi prendono la seconda rete della gara all’86’ quando Antonio Silva anticipa tutti su punizione dalla destra e di testa trova il gol. All’ultimo secondo Musa sfrutta un errore dalla sinistra e in area trova il pareggio. Ma non importa, perché ora possiamo dirlo: DOPO TREDICI ANNI L’INTER È DI NUOVO IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

INTER-BENFICA 3-3

Barella al 15′, Aursnes al 37′, Lautaro Martinez al 65′, Correa al 78′, Antonio Silva all’86’, Musa al 90’+4