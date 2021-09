FOTO – Skriniar, dopo la prestazione monumentale premiato come MVP

Skriniar è stato autore di una partita stellare contro lo Shakhtar Donetsk (qui le pagelle), tanto da meritarsi il premio di MVP del match. Sui propri canali social, il club nerazzurro ha celebrato la grande prestazione del difensore.

MIGLIORE IN CAMPO – Nonostante la partita non esaltante chiusa con uno 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo), nell’Inter c’è un giocatore che si è comunque fatto notare con una prestazione maiuscola. Milan Skriniar è stato un autentico baluardo nella retroguardia nerazzurra, bloccando più volte le azioni della squadra di Roberto De Zerbi e salvando un gol con un intervento prodigioso a pochi centimetri dalla linea di porta (vedi dichiarazioni). Impossibile non premiarlo con il premio di Player of the match al termine dell’incontro. Sui propri social, l’Inter ha postato la foto del difensore slovacco con il premio in mano, con scritto: “E il premio MVP va a Skriniar”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Inter