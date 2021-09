Inzaghi: «Prendiamoci il pareggio. Inter, era destino fare 0-0 a Kiev»

Inzaghi ha parlato a Inter TV al termine dello 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. L’allenatore cerca di trovare qualcosa di buono dal nuovo pari senza gol a Kiev.

RETI INVIOLATE – Così Simone Inzaghi: «Di occasioni ne abbiamo avuto tante, ma quando non si riesce a vincere non si deve perdere. Abbiamo trovato un avversario con tanta qualità, che palleggia. Non ci ha tirato tanto in porta ma era pericolosa, l’abbiamo preparata in due giorni e ci prendiamo il pareggio: vedremo le prossime. Penso che tutti abbiano fatto una grande gara, anche i centrocampisti e gli attaccanti si sono sacrificati tanto. Purtroppo abbiamo trovato la traversa e un grande portiere. Non aver preso gol? Avevo chiesto questo che era molto importante. Penso che sia destino, negli ultimi anni, fare 0-0 qui a Kiev. La gara di ritorno? Senz’altro sarà decisiva, però prima ci aspetta il doppio incontro coi moldavi e poi vedremo».