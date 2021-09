Vecino: «Inter, ce la giocheremo a Milano. Serviva fare male»

Per Vecino si è appena concluso l’appuntamento con Inter TV per le dichiarazioni post partita. Ecco come il centrocampista uruguayano, titolare a Kiev, ha analizzato il pari per 0-0 di Shakhtar Donetsk-Inter di oggi ai canali ufficiali.

IL COMMENTO DEL MATCH – Matias Vecino giudica Shakhtar Donetsk-Inter: «Secondo me dovevamo gestire i tempi della partita. Se non pressi nel modo giusto ti fanno correre tanto, dovevamo trovare il momento giusto per far male. Le occasioni le abbiamo avute, spero che dalla prossima torneremo a segnare. Quando giochi fuori casa devi sempre portare a casa qualcosa, poi loro dovranno venire a Milano e ce la giocheremo lì».