FOTO – Serie A, tre star nel Team of The Week di FIFA: uno è dell’Inter!

La Serie A vede tre sue star nel Team of The Week di FIFA. Uno gioca nell’Inter, l’altro nel Milan e l’altro nella Fiorentina: la Lega Serie A su Twitter celebra i tre giocatori in questione

STAR – La Serie A celebra la presenza di tre sue star nel Team of The Week del torneo FUT22 di FIFA. Uno attaccante, un difensore e un centrocampista. Il primo è Lautaro Martinez, reduce dalla rete messa a segno contro lo Spezia nell’ultima vittoria dell’Inter in campionato e soprattutto dalla doppietta nel derby di Coppa Italia che ha consentito ai nerazzurri di volare in finale dove sfideranno la Juventus. Poi c’è Pierre Kalulu, reduce dall’assist per Rafael Leao nella vittoria del Milan con il Bologna e Lucas Torreira della Fiorentina, match winner nella sfida con il Venezia.

Ancora gloria per Lautaro che dopo il derby è lanciatissimo verso la sfida con la Roma (vedi articolo), in programma a San Siro sabato alle 18.00.