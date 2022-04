Inter-Roma, Lautaro Martinez certezza ma il partner? Bagarre più un jolly

È l’antivigilia di Inter-Roma, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato. In attacco, Lautaro Martinez ci sarà ma sul partner Inzaghi ancora dovrà scegliere

DUBBIO PARTNER − Inter-Roma si avvicina. Per la seconda volta in questo 2022, José Mourinho ritornerà a San Siro. In vista dell’undici da schierare, Inzaghi ha ancora più di un dubbio per quanto riguarda il duo che scenderà in campo dal primo minuto. Lautaro Martinez, come riporta Sport Mediaset, sarà riconfermato dopo i tre gol nelle ultime due partite contro Spezia e Milan. Accanto al Toro, tre si giocano una maglia per farne da partner. In corso il ballottaggio Edin Dzeko-Joaquin Correa con il bosniaco che potrebbe ritrovare la titolarità dopo la panchina nel Derby di Coppa Italia. Occhio però al jolly Alexis Sanchez. Il cileno scalpita per avere una maglia da titolare contro i giallorossi. Meraviglioso il suo gol nell’ultimo precedente in Coppa Italia a febbraio.