VIDEO – Di Marzio: «Credo Inter debba sacrificare un big. Lautaro Martinez…»

Di Marzio fa brevemente il punto sul mercato dell’Inter in vista della sessione estiva. Il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, partendo dalla posizione a rischio di Lautaro Martinez, fa capire come sia altamente probabilmente un’altra cessione dolorosa anche nel 2022. Di seguito l’intervento di Di Marzio dagli studi di Sky Sport

SACRIFICIO DI UN BIG – Il futuro di Lautaro Martinez (vedi articolo) tiene banco. Soprattutto dopo le ultime prestazioni dell’attaccante argentino. Anche il collega Gianluca Di Marzio, direttamente dagli studi di Sky Sport, si è espresso sull’argomento. Evidenziando come la decisione sia strettamente legata alle mosse dell’Inter in estate. Lautaro Martinez al momento è uno dei big nerazzurri candidati per il “ruolo” piuttosto antipatico di sacrificato sul mercato.

