Coppa Italia, Giudice Sportivo: uno squalificato in finale, multa al Milan

Il Giudice Sportivo si è espresso dopo le semifinali di Coppa Italia e ha confermato l’unico squalificato per l’ultimo atto fra Juventus e Inter (vedi articolo). In aggiunta anche una multa per il Milan nel derby.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo dà tremila euro di multa al Milan dopo il derby contro l’Inter. La motivazione è perché, al 40′, i suoi tifosi hanno lanciato in campo verso un avversario una bottiglietta d’acqua e un piccolo oggetto di plastica. Stessa sanzione per la Juventus per lancio di un accendino all’indirizzo di un giocatore della Fiorentina. L’unico squalificato per la finale di Coppa Italia è Mattia De Sciglio.

COPPA ITALIA – GIUDICE SPORTIVO



SQUALIFICATI RITORNO SEMIFINALI

Una giornata: Mattia De Sciglio (Juventus)

DIFFIDATI RITORNO SEMIFINALI



Prima ammonizione: Milan Skriniar (Inter)