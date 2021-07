FOTO – Sensi carico e soddisfatto dopo Inter-Crotone: «Buon test!»

Sensi sta svolgendo un buon ritiro con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le ultime due stagioni condizionate da numerosi infortuni. Su Instagram, il centrocampista nerazzurro si è detto soddisfatto del test contro il Crotone ad Appiano Gentile (vedi articolo).

TESTA AL CAMPO – Gli ultimi due anni sono stati particolarmente complessi per Stefano Sensi. Più fuori per infortunio che in campo, il talentuoso centrocampista ha spesso visto i suoi compagni dall’infermeria, non riuscendo mai a recuperare al 100% dai numerosi acciacchi. L’ennesimo problema lo ha anche costretto a rinunciare alla spedizione azzurra culminata con il trionfo agli Europei. La volontà di Sensi è quella di lasciarsi tutto questo alle spalle e ricominciare da zero. In questo ritiro con Simone Inzaghi, il numero 12 nerazzurro appare in buone condizioni e sta ritrovando i suoi colpi e le sue giocate. Come nell’amichevole di ieri contro il Crotone, in cui Sensi ha messo a segno il quinto gol nerazzurro (qui le pagelle). Su Instagram, il giocatore ha scritto: “Buon test”. Parole chiare e semplici, accompagnate da foto che lo ritraggono in azione palla al piede. La strada sembra quella giusta e la testa è concentrata solo sul campo. Di seguito il post dall’account Instagram di Sensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12)