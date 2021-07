Inter-Crotone 6-0, il tabellino della seconda partita amichevole

Inter-Crotone è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-0: questo il tabellino della seconda partita amichevole giocata nella stagione 2021-2022 (più tre allenamenti congiunti).

VITTORIA A TENNIS – L’Inter fa sei gol al Crotone e con altrettanti marcatori diversi, equamente divisi per ciascun tempo. Nel primo il protagonista assoluto è Hakan Calhanoglu: manda a bersaglio Martin Satriano e Federico Dimarco, poi si mette in proprio e firma il tris. Dopo l’intervallo entra Romelu Lukaku, all’esordio stagionale, ma pur provandoci più volte il belga rimane a secco. Sono di Andrea Pinamonti e dei centrocampisti Stefano Sensi e Marcelo Brozovic le reti che rendono pesante la goleada. Per Simone Inzaghi il prossimo test dovrebbe essere l’8 agosto col Parma, ma è ancora da definire. Questo il tabellino di Inter-Crotone.

INTER-CROTONE 6-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic (72’ Cordaz); Skriniar (78’ Sottini), de Vrij (72’ L. Moretti), Kolarov (46’ Ranocchia); Darmian (75’ Carboni), Nainggolan (46’ Sensi), Brozovic (72’ Agoumé), Calhanoglu (59’ Vidal), Dimarco (75’ Zanotti); Satriano (46’ Lukaku), Pinamonti (72’ Salcedo).

In panchina: Radu, Nunziatini.

Allenatore: Simone Inzaghi

Crotone (3-4-2-1): Festa (46’ Saro); Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli (46’ Bruzzaniti), Zanellato (56’ Juwara), Vulic, Molina (75’ Petriccione); Borello (46’ Giannotti), Rojas (56’ Mulattieri); Kargbo.

In panchina: D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Nanni.

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: Matteo Frosi della sezione di Treviglio

Gol: 10’ Satriano, 22’ Dimarco, 27’ Calhanoglu, 56’ Pinamonti, 58’ Sensi, 65’ Brozovic

Recupero: 1’ PT, 2’ ST