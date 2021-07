Inter, il riposo può aspettare: oggi altra seduta ad Appiano Gentile

Non si ferma il ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile. Dopo la roboante vittoria contro il Crotone, i nerazzurri di Inzaghi sono ritornati di nuovo al lavoro per un’altra seduta di allenamento

NON-STOP − Il 21 agosto si avvicina e l’Inter non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata al debutto in Serie A contro il Genoa. Dopo la grande vittoria per 6 a 0 contro il Crotone (vedi highlights), la squadra di Simone Inzaghi è ritornata subito al lavoro ad Appiano Gentile. I nerazzurri sono quasi tutti al completo, mancano all’appello soltanto i vincitori di Euro 2020 e Copa America Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. I tre rientreranno a partire dalla prossima settimana.