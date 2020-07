FOTO – Sanchez instancabile! Lavoro continuo in vista...

FOTO – Sanchez instancabile! Lavoro continuo in vista di Atalanta-Inter

Sanchez, in attesa di conoscere il suo futuro (vedi articolo), in bilico tra Inter e Manchester United, si prepara al meglio all’ultima partita di campionato con l’Atalanta. Il cileno, che vive un ottimo momento di forma, non si ferma mai

LAVORO CONTINUO – Alexis Sanchez nel post lockdown è stato l’uomo in più dell’Inter di Antonio Conte. Il cileno, che attualmente è legato al club nerazzurro solo fino alla partita di Europa League con il Getafe, si prepara al meglio all’ultimo atto della Serie A contro l’Atalanta con una sessione di palestra ad Appiano Gentile, documentata su Instagram.