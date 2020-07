Atalanta-Inter, Lautaro Martinez-Lukaku pronti! Ultima insieme in Serie A?

Atalanta-Inter è la sfida decisiva in ottica secondo posto. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”, Conte sembra deciso a puntare sulla coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku. Sarà la loro ultima partita insieme in Serie A?

ULTIMA INSIEME? – Atalanta-Inter è la sfida decisiva in ottica secondo posto. Proprio per questo Antonio Conte potrebbe decidere di puntare sulla coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku: «Quarantotto gol in stagione per la coppia Lautaro-Lukaku, la migliore arma offensiva dell’Inter. L’argentino e il belga hanno segnato la metà delle reti complessive e sono pronti per l’Atalanta, nella sfida che vale il secondo posto. Qualcuno potrebbe pensare che sia l’ultima partita in Serie A per i due, visti i tanti rumors sul futuro dell’argentino. La coppia ha funzionato alla perfezione e spera di dimostrare al migliore attacco, quello dell’Atalanta, chi sono i migliori attaccanti».