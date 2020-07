Regina Baresi: “Un onore vestire ancora maglia dell’Inter! Nuovi acquisti…”

Regina Baresi parla ai microfoni di “Inter TV” in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A Femminile (vedi articolo). La nerazzurra fissa non solo gli obiettivi dell’Inter Women ma anche quelli individuali. Di seguito le sue dichiarazioni

RITROVO – Regina Baresi descrive la gioia di ritrovare le sue compagne dell’Inter Women di squadra dopo i mesi di lockdown: «Dopo il periodo che abbiamo passato, il fatto di poter finalmente tornare in campo, rivedere tutte le compagne di squadra e tornare a fare quello che è il nostro lavoro e la nostra passione è stato bellissimo, è stata un’emozione perché ci mancava tutto questo. Se mi aspettavo di fare qualcosa di importante per l’Inter? Avendo vissuto quello che è stato mio papà per l’Inter un po’ ci speravo di riuscire a fare anche io un percorso simile. Ci sono, credo, riuscita. Per me è un onore vestire ancora quest’anno questa maglia e quindi sono orgogliosa di poterlo fare».

OBIETTIVI – Regina Baresi parla anche dei nuovi acquisti e degli obiettivi personali e di squadra: «Sicuramente ogni anno l’Inter cerca di fare acquisti per migliorare la qualità della squadra. Quest’anno sono arrivate ragazze che possono darci una grande mano a fare ancora meglio dell’anno scorso. Abbiamo iniziato bene, siamo un bel gruppo, quindi anche per le nuove non penso sia difficile ambientarsi. A livello individuale io cerco sempre di dare il massimo negli allenamenti e di dare il massimo quando mi capita la possibilità di giocare, quindi personalmente non mi tiro mai indietro sotto nessun aspetto. A livello di squadra stiamo crescendo tanto, l’anno scorso era il primo in Serie A e quindi abbiamo certamente un’esperienza maggiore da poter dimostrare in campo. Sono sicura che continuando a lavorare bene, come abbiamo fatto l’anno scorso e come stiamo facendo quest’anno, riusciremo a toglierci qualche soddisfazione in più».