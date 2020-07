Inter-Sanchez: problema difficile, difficile risolvere in tempi brevi – Sky

Inter-Sanchez: problema difficile, difficile risolvere in tempi brevi...

L’Inter vuole fare di tutto per trattenere Alexis Sanchez anche oltre la partita col Getafe. Il giocatore dovrebbe tornare al Manchester United, ma una conferma in tempi brevi appare complicata. Il punto di Marco Demicheli per “Sky Sport”

PROBLEMA DI CIFRE – L’Inter vorrebbe trattenere Sanchez, ma la situazione appare complicata: «Sanchez potrà giocare la sfida contro il Getafe, se poi l’Inter dovesse andare avanti non sarebbe a disposizione. Si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo. Ballano distanze importanti dal punto di vista delle cifre. Sanchez ha un contratto da 50 milioni lordi che deve ricevere dal Manchester United, è difficile confermarlo in tempi brevi».