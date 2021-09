FOTO – Ranocchia esulta dopo Fiorentina-Inter: «Grande vittoria!»

Ranocchia ha assistito dalla panchina alla grande rimonta dell’Inter a Firenze (vedi articolo). Su Twitter, il difensore nerazzurro ha commentato il grande successo degli uomini di Inzaghi.

CHE PARTITA! – Non è sceso in campo questa sera a Firenze, ma il sostegno di Andrea Ranocchia non manca mai. Al termine della partita, il difensore ha commentato sui propri social la grande prestazione dell’Inter che ha rimontato la Fiorentina dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo. “Questa è una grande vittoria!” è il commento del difensore centrale. Ad accompagnare le parole, una foto del gruppo nerazzurro che si abbraccia ed esulta per un gol, simbolo della coesione dello spogliatoio. Tre punti meritati che valgono oro per gli uomini di Simone Inzaghi, dopo una prima frazione di gioco di pura sofferenza.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia