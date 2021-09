Darmian: «Inter, dovevamo dare un segnale! Pesano tantissimo i 3 punti»

Darmian ha parlato al termine di Fiorentina-Inter, anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il giocatore, in gol nella grande rimonta del Franchi, ha detto la sua sulla partita a Inter TV.

VITTORIA PESANTISSIMA – Matteo Darmian parla nel post partita di Fiorentina-Inter: «Pesano tantissimo questi tre punti. Era una gara difficile stasera, nel primo tempo ci hanno messo sotto ma siamo stati bravi a reagire e fare un gran secondo tempo. Primo gol in trasferta? Sicuramente segnare a San Siro è qualcosa di speciale, soprattutto ora che sono tornati i tifosi, ma anche in trasferta se si può aiutare la squadra a vincere tanto meglio. Il gol? Il quinto deve arrivare in quelle azioni e dare supporto alla manovra offensiva. Quando si arriva lì si cerca di fare il massimo, speriamo di farne tanti altri. Il peso della vittoria? Sicuramente oggi era importante fare risultato. Sapevamo che non era facile, ma dovevamo dare un segnale a noi stessi e alle altre squadre. Non si era messa bene nel primo tempo ma penso che abbiamo avuto una grande reazione e i punti pesano. Godiamoci la vittoria stasera e da domani pensiamo alla prossima, difficile e importante, dove cercheremo come sempre di trovare i tre punti».