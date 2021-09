Fiorentina-Inter 1-3, il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A

Fiorentina-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-3: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata di Serie A 2021-2022.

GRANDE RIMONTA! – Con un secondo tempo eccezionale l’Inter ribalta la Fiorentina e va in testa alla classifica per almeno due giorni. Dopo primi quarantacinque minuti di grande sofferenza, con il gol di Riccardo Sottil, i nerazzurri giocano una ripresa memorabile e zittiscono il Franchi. Matteo Darmian ed Edin Dzeko, quando Simone Inzaghi stava per sostituirli, capovolgono il punteggio in tre minuti, poi la chiude Ivan Perisic quando i viola erano in dieci per l’espulsione di Nicolas Gonzalez. Questo il tabellino di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA-INTER 1-3 – IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Benassi (66′ Odriozola), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (84′ Kokorin), Torreira (66′ Amrabat), Duncan (84′ Callejon); Sottil (74′ Saponara), Vlahovic, Gonzalez.

In panchina: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Maleh, Terzic, Bianco, Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (66′ Dumfries), Barella (70′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (84′ Gagliardini), Perisic; Dzeko (70′ Sanchez), Lautaro Martinez (83′ Dimarco).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Sangalli, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Costanzo – Passeri; Zufferli; VAR Maresca; A. VAR Carbone)

Gol: 23′ Sottil (F), 52′ Darmian, 55′ Dzeko, 87′ Perisic

Espulso: Gonzalez (F) al 78′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Skriniar, Darmian, Calhanoglu (I)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST