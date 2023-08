FOTO – Pavard non sa più come dirlo: like speciale a uno dell’Inter!

Pavard attende il via libera per andare all’Inter e spinge in ogni modo. Nel frattempo il Bayern Monaco sembra accelerare per il sostituto, vero e unico nodo della trattativa. Il francese, oltre a non essersi allenato, è molto attivo sui social con un doppio like che lascia pochi dubbi

SEGNALI – Benjamin Pavard vuole l’Inter ad ogni costo nonostante Thomas Tuchel stia provando di tutto pur di trattenerlo in Baviera. Il francese, che ha già raggiunto un accordo con i nerazzurri, oggi non è sceso in campo per l’allenamento pomeridiano e inoltre ha lanciato un segnale social molto forte. Parliamo di un doppio like su Instagram a uno degli ultimi post dell’Inter ma soprattutto alla foto di Francesco Acerbi dove annuncia la nascita della figlia Nala. Pavard ha scelto, ora tocca al Bayern Monaco completare l’opera.