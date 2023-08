Pavard, cresce ottimismo in casa Inter! Bayern Monaco tratta il sostituto – GDM

Pavard spinge per andare all’Inter come dimostra il fatto di non essere sceso in campo per l’allenamento pomeridiano. Intanto, secondo le ultimissime di Gianluca Di Marzio, il Bayern Monaco sembra finalmente aver individuato il sostituto del francese. Cresce l’ottimismo in casa nerazzurra

OTTIMISMO – Benjamin Pavard vuole andare all’Inter e lo sta dimostrando in ogni modo. Thomas Tuchel oppone resistenza ma il francese non intende cedere. Intanto il Bayern Monaco accelera per il sostituto: come rivelato da Gianluca Di Marzio, i bavaresi stanno lavorando con il Chelsea per ingaggiare Chalobah. L’ottimismo in casa Inter cresce con ulteriori rassicurazioni da parte del club tedesco.