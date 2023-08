Lukaku, non solo la Roma per lui. Contatto con altro club di Serie A

Romelu Lukaku non conosce ancora il suo futuro, ma presto potrebbe tornare in Italia. Il calciatore è seguito dalla Roma, ma è pronto un altro club a chiedere informazioni.

COLPO – Dopo il tradimento all’Inter Romelu Lukaku non è riuscito ad unirsi alla Juventus. I bianconeri non hanno forzato per il belga, che ora si allena con l’Under 21 del Chelsea e aspetta solo di sapere in quale squadra finirà. La Roma è in pole, ma secondo Tancredi Palmeri anche il Milan avrebbe chiesto informazioni. I rossoneri si sono mossi e hanno avuto un contatto con il Chelsea per sapere i termini del prestito. Per ora non c’è stato il secondo contatto.

Fonte: Twitter Tancredi Palmeri