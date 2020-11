FOTO – Padelli ironizza dopo la vittoria sul Torino: “Tifare Inter…”

Condividi questo articolo

Daniele Padelli tira un rumoroso sospiro di sollievo al fischio finale di Inter-Torino. Ecco le parole (ironiche) del secondo portiere nerazzurro.

ZERO STRESS – Daniele Padelli sceglie l’ironia per festeggiare la vittoria in Inter-Torino (qui il report). Una partita che si era messa malissimo per i nerazzurri, sotto col punteggio di 0-2 al 62′. Ma poi, trascinati da Romelu Lukaku, hanno saputo rimontare, ottenendo i tre punti con un sonoro 4-2. Nella mezzora finale l’Inter ha saputo trovare la cattiveria giusta, accorciando subito dopo due di minuti dal rigore dell’ex Cristian Ansaldi. E trovando il pareggio dopo altri tre minuti, con la firma di Lukaku. Proprio il numero 9 ha poi spiegato quanto, nella prima ora di gioco, fosse mancata la giusta cattiveria. E infine il ribaltone negli ultimi sei minuti, con Lukaku che tra l’84’ e il 90′ trasforma un rigore e sforna l’assist per il gol finale di Lautaro Martinez. Una gara pazza, di quelle che Antonio Conte non vorrebbe mai vedere. E dello stesso avviso è anche Padelli, che al fischio finale pubblica un post bonariamente ironico sui social. Il suo commento al 4-2 finale: “Tifare Inter non è per niente stressante, lo afferma Daniele, 35 anni”, corredato da una foto in versione invecchiato del secondo portiere. Che chiosa poi facendo i complimenti ai compagni. Ecco qui il post: