Bastoni: “Nazionale? Mi concentro sull’Inter! Atteggiamento sbagliato”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni

Bastoni ha parlato a Inter TV dopo la rimonta di questo pomeriggio, portando il risultato da 0-2 a 4-2 nell’ultima parte di gara. Ecco le sue dichiarazioni a seguito del match dell’ottava giornata di Serie A.

SVEGLIATI! – Alessandro Bastoni commenta Inter-Torino su Inter TV: «Siamo partiti decisamente male, abbiamo sbagliato l’approccio e l’atteggiamento alla gara. Penso che abbiamo pagato magari il fatto delle nazionali: tanti di noi hanno giocato tanto in questo periodo. Non è un’attenuante, abbiamo pagato questa cosa ma poi siamo stati bravi a rimontare nel secondo tempo. Sicuramente, come ho detto prima, abbiamo sbagliato l’atteggiamento nel primo tempo: non possiamo concedere queste cose a una squadra di qualità come il Torino. Abbiamo pagato. Detto ciò abbiamo nove partite da qui a Natale: devono essere come delle finali, dobbiamo vincerle tutte. L’esordio in Nazionale? Sicuramente è stata un po’ una sorpresa, perché dovevo andare inizialmente in Under-21. Mi sono trovato a fare tre partite su tre da titolare, in una competizione importante come la Nations League. Adesso sono tornato qua e mi devo concentrare sull’Inter».